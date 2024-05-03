Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова оправдалась за гневные слова в адрес своих хейтеров

Балерина Волочкова заявила, что критиковала только своих ненавистников

close
100%
Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) оправдалась за резкую критику в адрес хейтеров.

«Каждый из нас может иногда эмоционально сорвавшись выплеснуть эмоции, когда терпению приходит конец. И ведь те писаки, это люди, которые мне неизвестны. Но берущие на себя право судить и учить меня жить. Могу сказать, что у меня бесчисленное множество добрых поклонников и любящих меня людей. Я ими очень дорожу и люблю», — написала Волочкова.

Она уточнила, что ее команда решила удалить гневные высказывания в адрес хейтеров. При этом балерина заверила, что не отказывается от своих слов, которые были адресованы исключительно ненавистникам, которые позволяют себе критиковать ее жизнь. Танцовщица подчеркнула, что периодически приглашает своих самых преданных фанатов на выступления бесплатно, и никому не отказывает в автографах и совместных снимках.

«Я согрета любовью и теплом любящих меня людей. Это очень светлая энергия. Спасибо вам за нее дорогие поклонники», — резюмировала Волочкова.

Ранее Стас Барецкий заявил, что приложил руку к первому интервью Ивлеевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами