Волочкова оправдалась за гневные слова в адрес своих хейтеров

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) оправдалась за резкую критику в адрес хейтеров.

«Каждый из нас может иногда эмоционально сорвавшись выплеснуть эмоции, когда терпению приходит конец. И ведь те писаки, это люди, которые мне неизвестны. Но берущие на себя право судить и учить меня жить. Могу сказать, что у меня бесчисленное множество добрых поклонников и любящих меня людей. Я ими очень дорожу и люблю», — написала Волочкова.

Она уточнила, что ее команда решила удалить гневные высказывания в адрес хейтеров. При этом балерина заверила, что не отказывается от своих слов, которые были адресованы исключительно ненавистникам, которые позволяют себе критиковать ее жизнь. Танцовщица подчеркнула, что периодически приглашает своих самых преданных фанатов на выступления бесплатно, и никому не отказывает в автографах и совместных снимках.

«Я согрета любовью и теплом любящих меня людей. Это очень светлая энергия. Спасибо вам за нее дорогие поклонники», — резюмировала Волочкова.

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