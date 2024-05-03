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Россия вошла в топ-3 поставщиков товаров в Турцию

Россия в апреле стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Турцию

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Россия в апреле заняла второе место по поставкам продукции в Турцию, направив в республику товаров более чем на $3,3 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику турецкого Минторга.

Лидером в турецком импорте стал Китай. КНР в прошлом месяце поставила на рынок Турции продукции на $3,753 млрд. Тройку лидеров замыкает Германия с объемом поставок в $2,244 млрд.

Основная доля турецкого экспорта пришлась на ФРГ. Страна продала Германии товаров на $1,481 млрд. Также турецкой продукцией в апреле активно закупались США ($1,185 млрд) и Великобритания ($1,124 млрд).

По результатам за первый квартал объем импорта Турции сократился на 8,9%, до $113,117 млрд. В то же время экспорт вырос на 2,7% и составил $82,873 млрд.

До этого Турция приняла решение приостановить торговые отношения с Израилем. В Анкаре заявили, что не снимут санкции до прекращения огня в Газе.

Ранее инфляция в Турции приблизилась к 70%.

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