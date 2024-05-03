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«Мы давно дружим»: Барецкий уговорил Ивлееву дать интервью после скандала

Шоумен Стас Барецкий заявил, что приложил руку к первому интервью Ивлеевой

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Шоумен Стас Барецкий в интервью NEWS.ru заявил, что уговорил Настю Ивлееву пообщаться с журналистами после скандала на вечеринке.

«Я уговорил Настю на интервью, мы давно дружим. Я ей говорю: Настя, хватит прятаться, в этом нет смысла, выходи, ты нужна людям. Она много сделала для нашего телевидения, всегда обеспечивала высокие рейтинги. Киркоров сидит, не прячется, и все у него хорошо. Русские люди быстро забывают обиды и умеют прощать», — высказался Барецкий.

В начале мая Ивлеева решила удалить все свои посты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Знаменитость имеет 17,9 миллиона подписчиков в этой социальной сети.

В конце апреля Тверской суд Москвы наложил штраф в размере 50 тыс. рублей на Ивлееву по обвинению в дискредитации армии, что является максимальным наказанием по данной статье. Причиной послужили посты в Instagram, в которых блогер, по мнению суда, высказывалась негативно о военной операции на Украине.

Речь шла о публикациях от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram, где она высказывалась против проведения военной операции. После «голой вечеринки», которая прошла в декабре 2023 года, Ивлеева скрыла свои посты, однако через несколько дней вернула их обратно.

Ранее Ивлеева раскрыла свое отношение к Владимиру Путину.

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