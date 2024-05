Председателя комиссии при Госдуме арестовали за пропаганду ЛГБТ

Председателя комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме ФС РФ Данилу Морозова арестовали за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 22-летнему студенту четвертого курса ВШЭ назначили наказание за публичное демонстрирование запрещенной символики. Он опубликовал сомнительные посты в своем Telegram-канале еще в 2022 году.

В итоге Морозова отправили в СИЗО на 15 суток и обязали заплатить штраф на 50 тысяч рублей.

До этого активист Виталий Бородин, известный доносами на знаменитостей, нашел пропаганду ЛГБТ на рубашках и платьях VETEMENTES с редкими принтами группы «Тату» (t.A.T.u), продающихся в ЦУМе.

В оформлении одежды была использована обложка виниловой пластинки дуэта с ремиксами хита All The Things She Said. На картинке, выполненной в стиле манга, изображены две девушки, похожие на солисток Лену Катину и Юлю Волкову. Вещи стоят от 75 тысяч рублей до 96 тысяч рублей.

