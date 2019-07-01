Эксперты дали прогноз по ценам на бензин
Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо. Об этом сообщает ТАСС.
По данным специалистов, стоимость бензина на АЗС будет стабильной даже после отмены заморозки цен.
Как отмечается, цена на топливо останутся в рамках инфляции из-за принятых властями мер.
При этом, по словам экспертов, в настоящее время нет предпосылок для роста цен на бензин.
Ранее сообщалось, что правительство России не планирует продлевать заморозку цен на топливо.