Эксперты дали прогноз по ценам на бензин

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Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо. Об этом сообщает ТАСС.

По данным специалистов, стоимость бензина на АЗС будет стабильной даже после отмены заморозки цен.

Как отмечается, цена на топливо останутся в рамках инфляции из-за принятых властями мер.

При этом, по словам экспертов, в настоящее время нет предпосылок для роста цен на бензин.

Ранее сообщалось, что правительство России не планирует продлевать заморозку цен на топливо.