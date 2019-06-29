«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа

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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко отреагировал на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Миллер заявил, что компания не получала от украинской стороны предложений по поводу заключения контракта на своп вместо соглашения по транзиту. По словам Витренко, «Газпром» не соблюдает обязательства, предусмотренные контрактом.

«Господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии», — сказал Витренко.

Он задался вопросом, верит ли кто-то в такие заявления.

Ранее Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта.