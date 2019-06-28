Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа чрез Украину

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта. Об этом сообщает РИА «Новости».

На пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Миллер сказал, что «будет весело».

«Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело», — заявил он.

Миллер подчеркнул, что Украина не давала никаких официальных предложений о замене контракта транзита газа «Газпрому».

Глава «Газпрома» отметил, что Россия готова продлить действующий контракт, если он будет выгодным.

Ранее «Нафтогаз» назвал условие переговоров с РФ по газу.