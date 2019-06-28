«Будет весело»: Миллер об украинском транзите
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пресс-конференции пошутил о том, что станет с транзитом российского газа через Украину по истечении действующего контракта. Об этом сообщает РИА «Новости».
Миллер напомнил, что первого января во всем мире отмечается Новый год.
«Ну а если Новый год, значит, будет весело», — заявил Миллер.
Он также добавил, что украинская сторона не выступала с официальными предложениями к «Газпрому» о замене транзит на свой газ. Миллер отметил, что это лишь заявления в социальных сетях отдельных членов «Нафтогаза Украины».
Глава «Газпрома» подчеркнул, что российская сторона готова к продлению действующего контракта, если он будет экономически выгодным.
Ранее сообщалось, что «Газпром» предлагал Украине начать переговоры «с чистого листа».