«Будет весело»: Миллер об украинском транзите

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пресс-конференции пошутил о том, что станет с транзитом российского газа через Украину по истечении действующего контракта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Миллер напомнил, что первого января во всем мире отмечается Новый год.

«Ну а если Новый год, значит, будет весело», — заявил Миллер.

Он также добавил, что украинская сторона не выступала с официальными предложениями к «Газпрому» о замене транзит на свой газ. Миллер отметил, что это лишь заявления в социальных сетях отдельных членов «Нафтогаза Украины».

Глава «Газпрома» подчеркнул, что российская сторона готова к продлению действующего контракта, если он будет экономически выгодным.

Ранее сообщалось, что «Газпром» предлагал Украине начать переговоры «с чистого листа».