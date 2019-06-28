ЕС счел «вредным влиянием» на мировую экономику торговые споры США и КНР

В Евросоюзе заявили, что сложные отношения китайской и американской сторон влияют на мировую экономику. Об этом сказал глава Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер в ходе пресс-конференции в Осаке на G20, передает Reuters.

По мнению Юнкера, отношения двух стран уже стали «вредоносными».

«В наших переговорах с обеими сторонами я обращал внимание на вредоносное влияние этой противоречивой проблемы», — добавил Юнкер.

Ранее сообщалось, что Китай ударит по Microsoft при обострении торговой войны с США.