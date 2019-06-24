Суд назвал дату решения по продлению ареста Арашуковым

В московском Басманном суде решили, что 27 июня будет рассмотрен вопрос о продлении ареста экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашуков и его отцу Раулю Арашукову, которых обвиняют в создании организованного преступного сообщества. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.ru».

Слушание состоится в четверг, 27 июня, в 13.00 по мск.

Стоит отметить, что следствие просить продлить арест Арашуковых почти на 3 месяца, то есть до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Арашукова лишили статуса сенатора.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.