Путин продлил продуктовые санкции до 2020 года
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Президент РФ Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго, передают РИА «Новости».
Указ будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Документ, запрещающий ввозить в Россию съестную продукцию из других стран был подписан в 2014 году. Под запрет вошли продукты стран, применивших санкции в отношения России.
Также Путин внес изменение в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года.
Ранее сообщалось, что глава государства продлил действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, которые приняли антироссийские санкции, до конца 2019 года.