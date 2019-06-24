Путин продлил продуктовые санкции до 2020 года

Президент РФ Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго, передают РИА «Новости».

Указ будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Документ, запрещающий ввозить в Россию съестную продукцию из других стран был подписан в 2014 году. Под запрет вошли продукты стран, применивших санкции в отношения России.

Также Путин внес изменение в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года.

Ранее сообщалось, что глава государства продлил действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, которые приняли антироссийские санкции, до конца 2019 года.