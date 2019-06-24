В Белоруссии назвали срок вытеснения «грязной нефти»

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Главный инженер белорусского оператора трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго рассказал, что загрязненная нефть может быть вытеснена с белорусской территории досрочно. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, дорожная карта предполагает, что работы по вытеснению «грязной нефти» из Белоруссии завершатся 15 августа.

«Российская сторона увеличила лимит приема нефти в Унече, так что есть все предпосылки справиться досрочно», — сказал Вериго.

Он добавил, что работы могут быть завершены в июле.

По словам зампреда концерна «Белнефтехим» Светланы Гуриной из-за загрязнения нефти многие предприятия в отрасли столкнулись с «крайне сложной финансовой ситуацией».

«Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы», — пояснила Гурина.

Ранее сообщалось, что на участке трубопровода «Дружба» в Польше обнаружили новое загрязнение нефти.