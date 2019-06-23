Просроченные долги по ипотеке возросли на 35%

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Общий объем просроченных долгов по ипотечным кредитам в России вырос на 35% за год и достиг 80 млрд руб. к 30 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что этот показатель на 21 млрд рублей выше таких же данных, опубликованных в прошлом году.

Кроме того, уровень просроченной ипотечной задолженности стабильно растет. С начала года эти данные увеличились на 10,2%.

По данным ЦБ, по итогам апреля россиянам было выдано кредитов на 7,021 трлн рублей. Так были выявлены риски появления «кредитной спирали». Это означает, что рост ипотечного кредитования и цен на недвижимость взаимно влияют на повышение своих ценовых показателей.

Ранее сообщалось, что в качестве реальной ошибки правительства президент России Владимир Путин назвал высокий процент по ипотеке.