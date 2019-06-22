В Грузии обойдут запрет на перелеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways предложила пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва после запрета прямых авиарейсов с Россией, передает РИА «Новости».
«Согласно заявлению министерства транспорта России, запрет будет действовать и на грузинские авиакомпании. В случае если запрет будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.
До этого российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию.