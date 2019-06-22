Huawei подала в суд на минторговли США

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Китайская корпорация Huawei обратилась в суд США с иском, в котором требует возвращения оборудования, конфискованного властями США в сентябре 2017 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в 2017 году во время транспортировки из Соединенных Штатов в КНР оборудование было арестовано. Китайская компания считает, что действия американской стороны не попадают под закон о контроле над экспортно- импортными операциями и являются противозаконными.

«Оборудование, насколько известно HT [Huawei Technologies], из-за бюрократии заброшено на складе на Аляске», — говорится в материалах суда.

Как уточняется, Huawei требует снять арест с оборудования или принять конкретное решение о его дальнейшей судьбе. В качестве ответчика выступает американское минторговли.

Ранее Министерство торговли США внесло в черный список пять китайских компаний.