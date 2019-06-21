Представители Корпорации МСП рассказали ивановскому бизнесу о реализуемых мерах поддержки

В пятницу 21 июня в МФЦ для Бизнеса г. Иваново состоялась выездная сессия Корпорации МСП, в рамках которой ивановским предпринимателям рассказали о реализуемых Корпорацией мерах поддержки.

В рамках пленарного заседания представители Корпорации презентовали участникам мероприятия Портал Бизнес-навигатора МСП – ресурс, полезный как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др.

Напомним, что на данный момент Портал Бизнес-навигатора МСП охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тысяч человек. Всего в период с сентября 2016 года на Портале зарегистрировались 8 320 предпринимателей Ивановской области, представляющих как областной центр, так и моногорода региона.

Портал Бизнес-навигатора МСП является частью платформы «Россия – страна возможностей», созданной указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.

Выездная сессия Корпорации продолжилась круглым столом, посвященным обеспечению доступа субъектов МСП к закупкам отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ. По данным Корпорации, за период 2016-2019 гг. общий объем договоров крупнейших заказчиков с субъектами МСП, зарегистрированными на территории Ивановской области, составил 27,73 млрд рублей, из них в 2018 году – 15,33 млрд рублей, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2017 годом (на 9,45 млрд рублей).

В рамках круглого стола по развитию сельхозкооперации ивановским сельхозтоваропроизводителям был представлен комплексный подход Корпорации МСП при реализации мер поддержки субъектов МСП с учетом региональной специфики. В частности, специалисты Корпорации МСП рассказали о «коробочном» продукте, разработанном для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов.

Также в рамках выездной стратсессии были проведены круглые столы по финансовой, гарантийной и лизинговой поддержке, реализуемой Корпорацией МСП в регионе. Также состоялось совещание по имущественной поддержке субъектов МСП Ивановской области.