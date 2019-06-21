В Россию пустят запрещенные товары с Украины

В России временно разрешили ввоз с территории Украины ряда товаров, находившихся ранее под запретом, сообщает РИА «Новости».

Согласно постановлению правительства, вводится отсрочка на запрет ввоза ряда трансформаторов с жидким диэлектрико, трансмиссионных валов и некоторых видов трубной продукции.

Товары были запрещены в качестве ответа на санкции.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в конце подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины.