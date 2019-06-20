Путин: Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте» про командную экономику, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, пошутил, что в России практически уже не осталось «экономистов из 90-х».

Однако президент вспомнил про главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

«Перековался, дрейфует в сторону (Сергея) Глазьева», — сказал Путин.

Ранее Кудрин не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что в Кремле не согласны со словами главы Счетной палаты.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.