«Мы ни с кем не ругались»: Путин о санкциях

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона ни с кем не ругалась, чтобы мириться.

По словам лидера, с момента введения санкционных ограничений российская сторона потеряла $50 млрд, в то время как Европа потеряла $240 млрд, США — $17 млрд, а Япония — $27 млрд. При этом санкции отражаются на рабочих местах в этих странах, а они сами теряют российский рынок.

Глава государства заявил, что введение санкций позволило «включить мозги», а программа импортозамещения дала возможность развивать направления, в которых у России не было компетенций. К ним относятся производство морских двигателей, а также транспортное и энергетическое машиностроение.

Также президент заявил, что отмена санкций не приведет к кардинальным изменениям, а обвинения в «оккупации» Донбасса являются «полной чушью» и «ложью».

Ранее 15-летний блогер спросила Путина о мусоре.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.