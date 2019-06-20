Путин объявил о персональной ответственности министров за нацпректы

Президент России Владимир Путин заявил, что министры будут персонально отвечать за исполнение национальных проектов.

«Что касается персональной ответственности — да. Я сказал это, не помню, камеры работали, было это в средствах массовой информации, но все знают, все коллеги знают, что персональная ответственность», — заявил Путин.

По словам Путина, нужно понять, что является главным для обеспечения прорывного развития.

Так, необходимо изменить структуру экономики, сделать ее высокотехнологичной.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.