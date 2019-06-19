США внесли в список санкций «Русское финансовое общество»

Соединенные Штаты ввели санкции против организации ООО «Русское финансовое общество». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин.

Как отмечается, компанию заподозрили в том, что она предоставила различного рода поддержку, а также товары и услуги компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd, которая находится под санкциями США.

Согласно минфину, после приобретения лицензии небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» начало сразу предоставлять финансовые услуги Северной Корее.

Это, в свою очередь, пояснили в минфине, позволило северокорейскому правительству получить в обход американским санкциям прибыль для своей ядерной программы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп похвалился своей «жесткостью» по отношению к России.