В Мексике подписали договор о свободной торговле с США и Канадой

Мексиканский сенат ратифицировал соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой. Об этом сообщает РИА «Новости»/

Как отмечается, данное решение было принято большинством голосов: 114 сенаторов проголосовали «за» и лишь четверо — «против».

Также еще трое политиков решили воздержаться от голосования.

«Утверждается соглашение T-MEC и шесть параллельных соглашений», — уточняется на сайте сената.

Новый договор должен прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Ранее сообщалось, что Мексика под гнетом американского президента Дональда Трампа согласилась покупать продукцию у США.