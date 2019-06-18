В Кремле отреагировали на слова Кудрина о социальном взрыве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что в Кремле не согласны со словами главы Счетной Палаты Алексея Кудрина о возможном социальном взрыве. Об этом сообщает РИА «Новости»

При этом в Кремле отмечают, что проблема снижения доходов населения есть, однако относят такие заявления к эмоциональным проявлениям.

Песков отметил, что не стоит гипертрофированно оценивать проблему.

Ранее глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе «Познер» не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.