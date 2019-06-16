В Кремле отреагировали на обвинения Ирана в ситуации с танкерами

В Кремле назвали «голословными» обвинения в адрес Ирана из-за ситуации с танкерами в Оманском заливе, сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что в Кремле «не забыли пробирки с белым порошком» и поэтому проявляют сдержанность в оценках.

Он заявил, что надо дождаться убедительных данных.

В Кремле считают, что такие инциденты «способны расшатать» основы мировой экономики, поэтому нельзя опираться на голословные обвинения.

В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера, США обвинили в атаках Иран.