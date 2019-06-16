В ЕС задумались о новых санкциях против Мадуро

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В некоторых странах Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность введения санкций против венесуэльского президента Николаса Мадуро и ряда официальных лиц страны. Об этом сообщает Associated Press.

По словам дипломатических источников, особенно активно этот вопрос обсуждается в Испании, Франции, Британии, Нидерландах и ФРГ. Сторонником таких мер является в первую очередь Соединенное Королевство.Санкции будут предполагать наложение финансовых ограничений в отношении указанных лиц и запрет для них въезда на территорию ЕС.

Уточняется, что окончательное решение насчет санкций еще не принято. Для их введения необходимо согласие всех членов ЕС.

Ранее в Кремле отреагировали на визит Мадуро в Москву.