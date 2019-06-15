Путин рассказал о боях без правил в экономике

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в экономике идут бои без правил. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление было сделано на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Душанбе.

По его словам, на международной арене разгораются торговые войны, и ряд стран, используя бои без правил, пытаются запугать своих конкурентов.

Он добавил, что необходимы коллективные усилия, чтобы восстановить несправедливость.

Он подчеркнул, что для начала следовало бы снять санкции с товаров первой необходимости — лекарств и медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на саммит в Душанбе.