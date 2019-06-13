Спецмагазины для алкоголя и табакамогут появиться в России

В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут «Известия».

Соответствующий депутатский законопроект, внесенный в Госдуму. Отмечается, что Минздрав поддержал инициативу.

Несовершеннолетним запретят посещать такие магазины. Продажа спиртного в специализированных точках соответствует скандинавскому опыту борьбы с алкоголизацией. отмечается в материале.

При этом ФАС и Минэкономразвития не поддержали законопроект из-за того, что часть магазинов рискует закрыться.