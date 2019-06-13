Тимошенко призвала Зеленского снизить цены на газ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/349/12264349/RIAN_5827223.HR-pic905-895x505-51695.jpg">

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о праве президента Украины Владимира Зеленского отменить «незаконное» повышение цен на газ. Об этом сообщает «112 Украина».

По ее словам, Зеленский может наложить вето на повышение цен на газ.

Она также добавила, что цена на газ на мировых рынках упала почти вдвое.

Тимошенко подчеркнула, что Зеленскому следует созвать комиссию для установки адекватных тарифов на газ.

Ранее сообщалось, что Тимошенко рассказала о разговоре с Зеленским.