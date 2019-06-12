Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

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Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами. Об этом сообщает портал Страна.ua.

Андрей Герус рассказал, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, однако президент понимает, что это является проблемой. Он также добавил, что в ролике о тарифах Зеленский говорит о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развития экспорта.

«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о «Роттердам+», что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал», — заявил Герус.

По мнению представителя президента, люди «в полунамеках» хотят видеть то, что хотят.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли новый способ закупки российского газа.