Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти

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Белорусская сторона вернула России 450 тыс. т грязной нефти. Об этом сообщает белорусский госконцерн «Белнефтехим».

Как отмечается, началась транспортировка чистой нефти в сторону Польши. Для этого в Белоруссии приняли ряд мер для вытеснения содержащей хлорорганику нефти, находящейся в двух нитках трубопровода «Дружба».

«Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти», — говорится в сообщении.

Уточняется, что она была замещена соответствующей технологическим стандартам качества нефтью.

Ранее сообщалось, что чистая нефть из России поступила в Польшу по «Дружбе».