Чистая нефть из России поступила в Польшу по «Дружбе»
В компании «Транснефть» проинформировали о начале поступления чистой нефти из России по трубопроводу «Дружба» на польскую территорию. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что поставки соответствующей технологическим стандартам качества нефти начались в 7.11 на ПСП «Адамова Застава».
«Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию», — говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» больше всех пострадала белорусская сторон.