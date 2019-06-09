Чистая нефть из России поступила в Польшу по «Дружбе»

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В компании «Транснефть» проинформировали о начале поступления чистой нефти из России по трубопроводу «Дружба» на польскую территорию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поставки соответствующей технологическим стандартам качества нефти начались в 7.11 на ПСП «Адамова Застава».

«Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» больше всех пострадала белорусская сторон.