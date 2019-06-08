Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Орешкин отметил, что такой пункт содержится в договоре о Собзном государстве.
Вопрос о сроках и деталях обсуждается на уровне центробанков двух стран.
По его словам, решение будет приниматься на уровне президентов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ оценил возможность для объединения России и Белоруссии.