Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Орешкин отметил, что такой пункт содержится в договоре о Собзном государстве.

Вопрос о сроках и деталях обсуждается на уровне центробанков двух стран.

По его словам, решение будет приниматься на уровне президентов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ оценил возможность для объединения России и Белоруссии.