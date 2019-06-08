Помпео отреагировал на соглашение США и Мексики

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Американский госсекретарь Майк Помпео отреагировал на соглашении между Соединенными Штатами и Мексикой. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, Вашингтон с нетерпением ждет, когда начнет совместно работать с Мехико по выполнению обязательств. Госсекретарь заметил, что это поможет остановить поток нелегалов с мексиканской территории и сделает южную границу США надежнее.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США достигли соглашения с Мексикой.