Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года. Указ президента размещен на официальном сайте правовой информации.
Согласно указу, правительству необходимо за следующие шесть месяцев разработать и утвердить план мероприятий по реализации Стратегии.
Кроме того, в указе подчеркивается, что российским регионам следует следовать положениям, которые указаны в Стратегии.
Уточняется, что данный указ вступает в силу с момента его публикования.
Ранее сообщалось, что Путин разрешил россиянам навещать родных в реанимации.