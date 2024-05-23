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Украина планирует получить от МВФ еще $2,2 млрд кредитной помощи

Денис Шмыгаль заявил о планах Киева привлечь у МВФ еще $2,2 млрд помощи

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина планирует привлечь от Международного валютного фонда дополнительно $2,2 млрд в рамках текущей программы сотрудничества. Об этом заявил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль после переговоров с миссией фонда.

«Ценим визит представителей МВФ во главе с руководителем европейской части фонда Альфредом Каммером накануне начала работы миссии по четвертому пересмотру программы EFF, который позволит привлечь $2,2 млрд», — написал Шмыгаль.

По его словам, с февраля 2022 года, когда Россия начала спецоперацию, Киев уже получил от МВФ около $8 млрд финансовой поддержки в рамках антикризисной программы. Последний транш в $1,1 млрд был перечислен в начале мая.

До этого стало известно, что Совет ЕС утвердил «план для Украины», предполагающий реформы для получения €50 млрд помощи. Политолог Александр Дудчак заявил, что Европу принудили поддержать действующий в Украине режим. По его мнению, эти средства пойдут преимущественно на поддержку «колониальной администрации», а не на развитие страны, у которой якобы нет будущего в нынешнем виде.

Ранее политолог заявил о принуждении Европы к утверждению «плана для Украины».

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