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Путин заявил об особом значении упрочения связей с африканскими партнерами

Путин: РФ придает особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой

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РИА Новости

Россия придает особое значение развитию контактов с африканскими партнерами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении главам африканских государств и правительств по случаю Дня Африки, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка», — отмечается в тексте телеграммы президента РФ.

По словам Путина, такое мироустройство должно основываться на истинном равенстве и господстве международного права. Он обратил внимание, что миропорядок необходимо освободить от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления.

Российский лидер напомнил, что проведение в 2023 году в Санкт-Петербурге второго саммита Россия — Африка создало условия для наращивания взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям.

Президент выразил уверенность, что последовательная реализация планов и договоренностей, достигнутых по итогам саммита, будет способствовать обеспечению стабильности и безопасности на Африканском континенте.

Ранее Запад обвинили в попытках втянуть Африку в конфликт на Украине.

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