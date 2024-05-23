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Израиль выразил недовольство послам трех стран из-за решения по Палестине

Израиль выразил недовольство послам Испании, Ирландии и Норвегии из-за Палестины

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Министерство Иностранных Дел Израиля

Генеральный директор министерства иностранных дел Израиля Яаков Блитштейн на встрече с послами Испании, Норвегии и Ирландии выступил с демаршем в связи с решением властей этих стран признать независимость Палестины. Об этом сообщает агентство EFE.

«Решение ваших правительств не способствует миру, помогает ХАМАС и затрудняет продвижение переговоров об освобождении заложников. Это решение приведет к серьезнейшим последствиям для отношений Израиля с вашими странами», — заявил дипломат.

Он также добавил, что Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока не достигнет своих целей, в частности, полного уничтожения ХАМАС.

22 мая Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

16 мая в Манаме под председательством Бахрейна состоялся 33-й саммит Лиги арабских государств. Лидеры стран-участниц поддержали идею проведения мирной ближневосточной конференции для обсуждения вопроса о создании палестинского государства, чтобы прекратить конфликт.

23 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обратился к России с просьбой поддержать конференцию по Палестине.

Ранее в Белом доме оценили признание Палестины тремя европейскими странами.

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