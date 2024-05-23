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В Чувашии мошенники напугали школьницу тюрьмой и выманили у нее родительские деньги

В Чувашии напуганная девочка отдала родительские деньги мошенникам

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Shutterstock/Bang Gambar

Аферисты выманили у школьницы из Чувашии деньги родителей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой местной жительницы, которая обратилась в полицию, мошенники связались с ее дочерью, которая учится в третьем классе. Злоумышленники потребовали у ребенка фото банковских карт родителей.

«Девочке сообщили, что если она не выполнит указания, ее маму отправят в тюрьму на десять лет», – поделились в ведомстве.

Школьница испугалась и предоставила звонившим доступ к картам матери. В результате родительница лишилась более 80 тысяч рублей. Мошенники пытались совершить еще две операции, но их своевременно заблокировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент полиция проводит все необходимые мероприятия, чтобы найти аферистов.

До этого на Урале школьник перевел мошенникам деньги родителей. По версии правоохранителей, неизвестные связались с девятилетним мальчиком и пообещали бесплатные бонусы за определенные действия. В результате ребенок помог злоумышленникам получить 226 тысяч рублей.

Ранее в Липецке пенсионерка перевела аферистам 28 миллионов рублей.

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