На Украине недосчитались $7,5 млрд на нужды ВСУ

В украинском бюджете недостаточно средств для покрытия всех нужд армии, заявил глава комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. В своем Telegram-канале он отметил, что речь идет о как минимум 300 млрд гривен (приблизительно $7,5 млрд).

«Каким образом можно собрать такие деньги? Опять подождем предложения от кабинета министров. Но да, их невозможно обеспечить, минуя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов, в т.ч. НДС, ВС (военного сбора) и акцизов», — добавил Гетманцев.

Он отметил, что такие изменения как увеличение налогов вряд ли позитивно скажутся на экономической ситуации в стране. Гетманцев подчеркнул, что тем не менее они, вероятно, альтернативного решения тут нет.

«Реальных источников финансирования конфликта только два — это заимствования и налоги. Текущее содержание нашей армии мы финансируем за свои средства, преимущественно за счет налогов», — заключил депутат Рады.

Ранее в ВСУ допустили потерю территорий ради завершения конфликта с Россией.