Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес заочный приговор экономисту Константину Сонину за фейки о ВС РФ

Суд заочно приговорил экономиста Сонина к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

close
100%
НИУ ВШЭ

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экономиста Константина Сонина (признан в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

В пресс-службе заявили, что экономисту также запретили администрировать интернет-ресурсы сроком на 4,5 года.

Сонин был научным руководителем факультета экономических наук Высшей школы экономики. В настоящее время он работает профессором в Чикагском университете.

Уголовное дело в отношении Сонина завели в марте 2023 года. По данным следствия, в период с апреля по июль 2022 года подозреваемый неоднократно публиковал заведомо ложную информацию о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции.

До этого петербургского режиссера-документалиста Всеволода Королева приговорили к тюремному сроку по делу о фейках о российской армии.

Ранее журналиста Романа Иванова приговорили к семи годам колонии за фейки о ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами