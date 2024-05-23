Суд вынес заочный приговор экономисту Константину Сонину за фейки о ВС РФ

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экономиста Константина Сонина (признан в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

В пресс-службе заявили, что экономисту также запретили администрировать интернет-ресурсы сроком на 4,5 года.

Сонин был научным руководителем факультета экономических наук Высшей школы экономики. В настоящее время он работает профессором в Чикагском университете.

Уголовное дело в отношении Сонина завели в марте 2023 года. По данным следствия, в период с апреля по июль 2022 года подозреваемый неоднократно публиковал заведомо ложную информацию о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции.

До этого петербургского режиссера-документалиста Всеволода Королева приговорили к тюремному сроку по делу о фейках о российской армии.

Ранее журналиста Романа Иванова приговорили к семи годам колонии за фейки о ВС РФ.