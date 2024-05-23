Экс-избранница рассказала о побоях от рэпера Пи Дидди

Певица Кэсси рассказала о последствиях побоев от рэпера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс). Новый пост она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка подписала договор о неразглашении, поэтому она не стала называть имен.

«Домашнее насилие — это большая проблема. Оно сломало меня и сделало такой, какой я никогда не думала, что стану», — заявила она, добавив, что ей лучше, но она никогда не восстановится после нанесенной ей травмы.

Кэсси призвала верить жертвам насилия сразу.

«Требуется много смелости, чтобы сказать правду о ситуации, в которой ты была беспомощной», — написала она.

Недавно в сеть попало видео 2016 года, на котором рэпер жестоко избивает Кэсси. Тогда экс-избранница обвиняла музыканта в домашнем насилии, но ей не поверили, а Комбс опроверг обвинения. Сейчас, когда иски о насилии и торговле людьми против Комбса подали и другие люди, Комбс принес публичные извинения и заявил, что испытывает отвращение к себе.

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