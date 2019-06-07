Костин прокомментировал «дело Калви»

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал в интервью Bloomberg ситуацию вокруг «дела Калви»

«Бизнес — сложная штука. Иногда люди нарушают какие-то правила не нарочно. Может быть, в данном случае произошло как раз нечто подобное.

Не думаю, что господина Калви нужно за это наказывать. Я искренне надеюсь, что ситуация вскоре прояснится, поскольку репутация у него в России очень хорошая», — заявил глава ВТБ.

Костин отметил, что не очень хорошо знаком с Калви лично.

«Но в России к нему и его компании относятся с большим уважением.

Это не значит, конечно, что его компания, или какие-то сотрудники его компании, не могли в чем-то нарушить законодательство.

Надеюсь, что эта ситуация разрешится и господин Калви вернется к работе», — подчеркнул он.