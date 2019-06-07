Двигатель мировой экономики не работает, считает Путин
Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, а новый двигатель еще не заработал, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По мнению российского лидера, роль нового двигателя глобальной экономики должны были сыграть суперсовременные технологии, но он пока еще проходит отладку и не заработал на полную мощность.
«Более того, мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего уровня протекционизма - прямого и скрытого», — добавил Путин.
Он также отметил, что достигнутое в 2008 году отношение мировой торговли к глобальному ВВП после кризиса так и не восстановилось.
Ранее Путин объявил о начале технологической войны.
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