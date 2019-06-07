Силуанов удивлен новостью об инвестициях ЛУКОЙЛа на африканском шельфе

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов удивился, что ЛУКОЙЛ, получающий налоговые льготы в РФ, инвестировал в шельф на Конго, призвал компании, имеющие преференции, инвестировать внутри страны.

«Меня всегда беспокоит - к Александру Николаевичу (Шохину обращаюсь. — Прим. «Газета.Ru») - мы оказываем помощь, дайте нам льготы по месторождениям, дайте нам льготы по НДПИ. Сейчас вот я читаю, наша уважаемая компания «ЛУКОЙЛ» вложила $800 млн в шельф на Конго, а мы им льготы предоставляем. Вопрос, так наши льготы куда идут? В нашу экономику или в иностранные экономики?», - сказал он, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«ЛУКОЙЛ» в четверг объявил о приобретении 25%-ной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго за $800 млн. Лицензионный участок расположен на континентальном шельфе Конго в 20 км от берега, он разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания ENI с долей 65%.

«Я здесь не говорю о социальной ответственности бизнеса, на нее, к сожалению, никто не обращает внимание. Но хотя бы инвестиции можно сделать в Россию. Тем более что проектов у нас предостаточно», - цитирует министра «Интерфакс».

«Если мы предоставляем льготы, то, пожалуйста, инвестируйте здесь, чего вам не хватает. Я с таким криком души», - заключил он.