США активно вложили деньги в Россию

Американская сторона вложила больше всего денег в российские проекты в 2018 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.

Россия вошла в топ-10 самых «инвестиционных» стран Европ. И помогли ей в этом США. Выяснилось, что количество инвестиционных проектов из США выросло с 19 до 33, прибавив 74%.

Однако в 2018 году зарубежные представители проинвестировали 211 российских проектов, что на 11% меньше, чем годом ранее. Такая тенденция может означать то, что в Европе идет замедление темпов экономического роста, а также соответствует общеевропейской тенденции уменьшения общего числа проектов и снижения инвестиционной активности из-за Brexit.

Стоит отметить, что Россия стала одной из десяти европейских стран-лидеров по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Ранее сообщалось, что издание Forbes составило рейтинг «30 до 30», в который вошли три десятка самых перспективных россиян моложе 30 лет.