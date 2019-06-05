«Пшик один останется»: Пушков о словах Зеленского по «Северному потоку — 2»

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал комментарий после заявления украинского президента Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2». Об этом он написал в твиттере.

По словам политика, Зеленский идет по проторенному пути. Его предшественник Петр Порошенко пытался что-то предпринять, но это не дало результатов. Он посоветовал украинскому лидеру подумать, как сохранить газотранспортную систему Украины.

«Без нашего газа от ее «стратегического значения» пшик один останется», — заявил Пушков.

Ранее Зеленский заявил, что Украине и Польше следует совместно работать в энергетической сфере. По его словам, Киеву и Польше также надо вместе противодействовать проекту строительства газопровода «Северный поток — 2».