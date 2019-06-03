В самолетах Boeing нашли дефектные детали

Федеральное авиационное управление США признало, что некоторые детали авиалайнеров Boeing 737 MAX и 737 NG были изготовлены с дефектами, передает ТАСС.

В сообщении говорится про направляющие планки предкрылков, у которых обнаружены проблемы с прочностью.

В управлении заявили, что неисправность может присутствовать в 148 деталях, которые необходимо срочно заменить.

Авторы проверки признали, что появление трещин на деталях может стать причиной повреждения самолета в полете.

После аварий с лайнерами Lion Air и Ethiopian Airlines в октябре и марте, в которых погибли 346 человек, экспертное сообщество и пилоты раскритиковали компанию Boeing, в частности, за подход к обучению экипажа самолета.