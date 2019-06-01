Призывы Зеленского к антироссийским санкциям прокомментировали в Совфеде

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Член Совфеда России Алексей Пушков прокомментировал призывы президента Украины Владимира Зеленского к США и ЕС сохранить санкции в отношении России. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, пока Зеленский призывает сохранить антироссийские санкции, Украина лишается без российских нефтепродуктов.

«Если Зеленский умеет считать, то легко подсчитает ущерб, которого Украина могла бы избежать. Если не умеет, продолжит линию Порошенко», — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 июня, запрет на экспорт топлива из РФ на Украину вступил в силу.