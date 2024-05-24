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Путин заявил о соблюдении Россией обязательств в сфере ядерных вооружений

Путин: Россия полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений

Россия полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений. Об этом на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Что касается соблюдения норм, обязательств России в этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений», — сказал глава государства.

По его словам, «здесь нет ничего», что РФ бы нарушила.

«Нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО», — продолжил политик.

Он также обратил внимание, что в Североатлантическом альянсе регулярно проходят такие же учения. В них участвуют страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие. К этим учениям привлекают и военнослужащих государств НАТО.

21 мая в России стартовал первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны РФ отмечали, что ракетные соединения отрабатывают подготовку к пуску боеприпасов комплекса (ОТРК) «Искандер», а авиационные соединения — пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал». В ведомстве подчеркивали, что учения призваны поддержать готовность солдат и техники отреагировать в ответ на провокации Запада.

Ранее Путин заявил о готовности России применить ядерное оружие.

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