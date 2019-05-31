Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе

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Министерство здравоохранения России считает оправданным запрет на курение кальянов в кафе, ресторанах и других заведениях общепита, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В агентстве напомнили, что в пятницу, 31 мая, Совфед может выступить с инициативой по запрету курения кальянов в кафе.

В Минздраве подчеркнули, что поддерживают любые ограничительные меры в отношении употребления табачной продукции, включая курение кальянов.

«В кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких», — отметили представители ведомства.

В пресс-службе объяснили, что по этой причине все посетители кальянных подвергают опасности свое здоровье.

Ранее врачи рассказали об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна.