Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе
Министерство здравоохранения России считает оправданным запрет на курение кальянов в кафе, ресторанах и других заведениях общепита, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В агентстве напомнили, что в пятницу, 31 мая, Совфед может выступить с инициативой по запрету курения кальянов в кафе.
В Минздраве подчеркнули, что поддерживают любые ограничительные меры в отношении употребления табачной продукции, включая курение кальянов.
«В кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких», — отметили представители ведомства.
В пресс-службе объяснили, что по этой причине все посетители кальянных подвергают опасности свое здоровье.
Ранее врачи рассказали об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна.